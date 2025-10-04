Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 20:28

«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова

«Ахмат» проиграл «Краснодару» со счетом 0:2

Игрок ФК «Краснодар» Джованни Гонсалес (слева) и игрок ФК «Ахмат» Бернард Бериша Игрок ФК «Краснодар» Джованни Гонсалес (слева) и игрок ФК «Ахмат» Бернард Бериша Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного впервые проиграл в РПЛ с приходом на пост главного тренера Станислава Черчесова. В матче 11-го тура команда уступила «Краснодару» на выезде со счетом 0:2.

Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура чемпионата, когда клуб не имел в своем активе ни одного очка. Под его руководством в последующих семи матчах грозненцы демонстрировали уверенную игру: одержали четыре победы и трижды сыграли вничью.

Несмотря на первое поражение при новом тренере, «Ахмат» сохраняет позиции в середине турнирной таблицы, занимая 9-е место с 15 набранными очками.

Ранее петербургский «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол на 11-й минуте забил Педро, а у хозяев отличился Эдгар Севикян, который на 36-й минуте поразил ворота впервые с момента перехода в клуб. Таким образом, «Зенит» не смог возглавить турнирную таблицу РПЛ.

До этого сборная России по футболу стала победителем Игр стран СНГ, завоевав золотые медали. В решающем матче команда тренера Валентина Гаввы победила сборную Азербайджана со счетом 3:2. Хотя российские футболисты в ходе игры уступали 0:2, им удалось полностью переломить ход встречи, забив три мяча за пять минут. Все голы были забиты во втором тайме.

футбол
Ахмат
Станислав Черчесов
спорт
