«Зенит» упустил шанс и не смог обогнать ЦСКА и «Краснодар» «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» и не смог стать лидером таблицы РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол на 11-й минуте забил Педро, а у хозяев отличился Эдгар Севикян, который на 36-й минуте поразил ворота впервые с момента перехода в клуб. Таким образом, «Зенит» не смог возглавить турнирную таблицу РПЛ.

Лидером остается московский ЦСКА, имея в активе 21 очко. Второе место за «Краснодаром» — у него в активе 20 очков.

Тройку лидеров замыкает «Зенит». Клуб продолжает серию без поражений во всех турнирах, которая уже достигла 11 матчей. В этой серии команда одержала восемь побед и трижды сыграла вничью. Единственное поражение в текущем сезоне сине-бело-голубые потерпели 9 августа в гостевом матче против грозненского «Ахмата» со счетом 0:1.

