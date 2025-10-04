Премьер Грузии рассказал о состоянии пострадавшего на митинге полицейского Кобахидзе: пострадавший на митинге в Тбилиси полицейский в тяжелом состоянии

Один из полицейских, пострадавших на митинге у президентского дворца в Тбилиси, находится в тяжелом состоянии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Так он прокомментировал последствия столкновений участников акции с силовиками, передает ТАСС.

Один из пострадавших находится в довольно тяжелом состоянии. <...> Я думаю, эти люди, которые совершили такое, должны молиться. Государство будет очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского, — предупредил Кобахидзе.

Ранее в Тбилиси протестующие ворвались во внутренний двор президентского дворца на улице Атонели — произошли столкновения с полицией. Стражи порядка использовали перцовый аэрозоль, чтобы отогнать демонстрантов. Среди митингующих был бывший оперный певец Паата Бурчуладзе, который призвал арестовать представителей правящей элиты.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что протесты в Грузии после местных выборов представляют собой попытку государственного переворота, инспирированного прозападными силами. Он понадеялся на провал этой попытки, отметив, что приход к власти либералов приведет страну к разорению.