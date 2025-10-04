Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле. Поразительно ароматный и сочный кекс, в котором сочетается бархатная текстура и яркий вкус солнечного апельсина. Идеальный десерт для чаепития, дарящий настроение лета даже в хмурый день.

Ингредиенты

Масло сливочное — 180 г

Сахар — 150 г

Яйца — 3 шт.

Мука пшеничная — 370 г

Сок апельсиновый — 250 мл

Цедра апельсиновая — от 3 плодов

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ванильный сахар — 10 г

Соль — 1/4 ч. л.

Приготовление

Масло разотрите с сахаром и ванилью до пышности. Добавляйте яйца по одному, взбивая после каждого. Цедру и сок апельсина соедините с мучной смесью (мука + разрыхлитель + соль). Чередуя с сухими ингредиентами, вводите в масляную основу. Тесто перелейте в смазанную форму (22-24 см). Выпекайте при 175°C 45-50 минут. Дайте остыть в форме.

Совет: для пропитки проколите готовый кекс и полейте смесью апельсинового сока с мёдом.

