Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле. Поразительно ароматный и сочный кекс, в котором сочетается бархатная текстура и яркий вкус солнечного апельсина. Идеальный десерт для чаепития, дарящий настроение лета даже в хмурый день.
Ингредиенты
- Масло сливочное — 180 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Мука пшеничная — 370 г
- Сок апельсиновый — 250 мл
- Цедра апельсиновая — от 3 плодов
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Ванильный сахар — 10 г
- Соль — 1/4 ч. л.
Приготовление
- Масло разотрите с сахаром и ванилью до пышности. Добавляйте яйца по одному, взбивая после каждого. Цедру и сок апельсина соедините с мучной смесью (мука + разрыхлитель + соль). Чередуя с сухими ингредиентами, вводите в масляную основу.
- Тесто перелейте в смазанную форму (22-24 см). Выпекайте при 175°C 45-50 минут. Дайте остыть в форме.
Совет: для пропитки проколите готовый кекс и полейте смесью апельсинового сока с мёдом.
