04 октября 2025 в 11:00

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле. Поразительно ароматный и сочный кекс, в котором сочетается бархатная текстура и яркий вкус солнечного апельсина. Идеальный десерт для чаепития, дарящий настроение лета даже в хмурый день.

Ингредиенты

  • Масло сливочное — 180 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука пшеничная — 370 г
  • Сок апельсиновый — 250 мл
  • Цедра апельсиновая — от 3 плодов
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — 1/4 ч. л.

Приготовление

  1. Масло разотрите с сахаром и ванилью до пышности. Добавляйте яйца по одному, взбивая после каждого. Цедру и сок апельсина соедините с мучной смесью (мука + разрыхлитель + соль). Чередуя с сухими ингредиентами, вводите в масляную основу.
  2. Тесто перелейте в смазанную форму (22-24 см). Выпекайте при 175°C 45-50 минут. Дайте остыть в форме.

Совет: для пропитки проколите готовый кекс и полейте смесью апельсинового сока с мёдом.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

