Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами Аэропорт Мюнхена рекомендует отменить все рейсы на четыре часа

Авиакомпаниям, выполняющим рейсы через международный аэропорт Мюнхена, поступила рекомендация отменить полеты на предстоящие четыре часа, передает ТАСС. Данное распоряжение направлено всем операторам воздушного движения и будет действовать с 18:00 по всемирному времени (21:00 мск) до 21:59 по всемирному времени (00:59 мск воскресенья).

Из-за сокращения пропускной способности аэропорта авиакомпаниям настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность отмены рейсов, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что профилактические меры безопасности принимались в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА. Это подтвердил пресс-секретарь воздушной гавани столицы Денис Гейтманков.

До этого мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко предупредил, что в населенном пункте звучал сигнал «Внимание всем». По его информации, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.