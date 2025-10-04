Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 21:55

Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами

Аэропорт Мюнхена рекомендует отменить все рейсы на четыре часа

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Авиакомпаниям, выполняющим рейсы через международный аэропорт Мюнхена, поступила рекомендация отменить полеты на предстоящие четыре часа, передает ТАСС. Данное распоряжение направлено всем операторам воздушного движения и будет действовать с 18:00 по всемирному времени (21:00 мск) до 21:59 по всемирному времени (00:59 мск воскресенья).

Из-за сокращения пропускной способности аэропорта авиакомпаниям настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность отмены рейсов, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что профилактические меры безопасности принимались в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА. Это подтвердил пресс-секретарь воздушной гавани столицы Денис Гейтманков.

До этого мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко предупредил, что в населенном пункте звучал сигнал «Внимание всем». По его информации, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

аэропорты
перелеты
самолеты
Мюнхен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вучич заявил, что в НАТО готовятся к войне
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Шебекино
Элитные подразделения ВСУ оказались в окопах без обеспечения
Премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
Нетаньяху сообщил, сколько дней Израиль даст на переговоры по Газе
Раскрыто число жертв при обстреле ВСУ Макеевки
Пять человек пострадали при столкновении легковушки и скорой под Тверью
В Тбилиси возбудили уголовное дело по четырем статьям из-за беспорядков
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Водометы и штурм президентского дворца: фото беспорядков в Грузии
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.