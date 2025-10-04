Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами

Авиакомпаниям, выполняющим рейсы через международный аэропорт Мюнхена, поступила рекомендация отменить полеты на предстоящие четыре часа, передает ТАСС. Данное распоряжение направлено всем операторам воздушного движения и будет действовать с 18:00 по всемирному времени (21:00 мск) до 21:59 по всемирному времени (00:59 мск воскресенья).
Из-за сокращения пропускной способности аэропорта авиакомпаниям настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность отмены рейсов, — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что профилактические меры безопасности принимались в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА. Это подтвердил пресс-секретарь воздушной гавани столицы Денис Гейтманков.
До этого мэр города-героя Новороссийска Андрей Кравченко предупредил, что в населенном пункте звучал сигнал «Внимание всем». По его информации, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.