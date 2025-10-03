Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 14:36

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта яркая и вкусная свекольная икра с яблоками станет настоящей жемчужиной среди ваших зимних заготовок. Ее сладковатый, с приятной кислинкой вкус отлично дополнит любое блюдо — от картофельного пюре до горячего мяса. А готовится она на удивление просто, главное — дать овощам потушиться до нужной мягкости.

Для приготовления вам понадобится: 700 г очищенной свеклы, 150 г моркови, 400 г кислых яблок, 1 ч. л. уксусной эссенции (70%), 2 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара, 4 ст. л. растительного масла и 5 горошин черного перца. Свеклу и морковь натрите на крупной терке, а яблоки очистите от семенных коробочек и нарежьте некрупным кубиком. В кастрюлю с толстым дном влейте масло, положите свеклу и морковь, всыпьте соль и сахар. Поставьте на огонь, доведите до кипения, убавьте нагрев и, помешивая, тушите около 15--20 минут . Затем добавьте к овощам нарезанные яблоки и тушите все вместе еще 10--15 минут до готовности свеклы. Попробуйте икру и при необходимости добавьте соли. Снимите кастрюлю с огня, влейте уксусную эссенцию и хорошо перемешайте. Горячую икру разложите по простерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните и укутайте одеялом до полного остывания.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

свекла
рецепты
кулинария
икра
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
