Россиянка погибла во время наводнения в Болгарии

Число жертв масштабного наводнения на юге Черноморского побережья Болгарии достигло четырех человек, сообщает национальное телевидение страны. Среди погибших — гражданка России, тело которой было обнаружено в курортном комплексе Елените.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. В российском посольстве ТАСС подтвердили готовность оказать необходимую помощь родственникам погибшей, а также помочь соотечественникам в восстановлении утраченных документов — на данный момент уже поступило два соответствующих обращения.

В результате стихийного бедствия в нескольких прибрежных районах был объявлен режим ЧС. Все пострадавшие районы были эвакуированы. Спасатели приступили к расчистке завалов, а полиция задержала двух мародеров с похищенными ценностями.

Восстановительные работы уже начались в курортных зонах Солнечный Берег, Несебр, Бургас и Царево. Предварительная оценка ущерба превышает €25 млн.

Ранее число погибших из-за тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 51. При этом 14 человек считаются пропавшими без вести.