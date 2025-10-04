Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 20:59

Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился

Фото: t.me/customs_bel

Белорусские таможенники опровергли информацию о пропуске через границу водителя грузовика в состоянии алкогольного опьянения. Согласно заявлению Государственного таможенного комитета Белоруссии, гражданин Молдавии, перевозивший ячменный солод, прибыл на пункт пропуска «Каменный Лог» трезвым и успешно прошел все проверки. При этом литовские пограничники разрешили въезд на свою территорию только после 14 часов ожидания. По их мнению, именно столь длительное ожидание и стало причиной того, что водитель употребил алкоголь.

Ранее в СМИ появилась информация, что в литовском пункте пропуска у мужчины было обнаружено 2,58 промилле алкоголя в крови. В ГТК подчеркнули, что Беларусь проводит проверки выезжающих лиц, но не может нести ответственность за их действия в период ожидания разрешения на въезд в Литву.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал закрытие Польшей границы с Белоруссией как недружественный шаг в отношении Китая. По его словам, это решение имеет политическую и имиджевую природу, а не экономическую. Глава государства выразил уверенность, что Китайская Народная Республика без труда справится с возникшей ситуацией.

