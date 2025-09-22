Лукашенко раскрыл, от кого Польша закрыла границу с Белоруссией Лукашенко: закрытие Польшей границы с Белоруссией является шагом против Китая

Закрытие Польшей белорусской границы является недружественным шагом Варшавы против Китая, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что решение носит политический и имиджевый характер, а не экономический. Глава республики также подчеркнул, что КНР легко справится с возникшей ситуацией, передает БелТА.

Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой, — сказал белорусский лидер.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что закрытие Польшей границы с Белоруссией носит исключительно политический характер и влечет ощутимые экономические последствия для ЕС. Он отметил, что через Белоруссию и Польшу проходит значительная часть грузов из Евразии, включая Китай, и Варшаве предстоит отчитываться перед Брюсселем, Пекином, а также перед своими гражданами и бизнесом.

Кроме того, радио «Беларусь» сообщило, что Польша может открыть границы с Белоруссией 20 сентября. По имеющимся данным, сначала планируется восстановить железнодорожное сообщение.