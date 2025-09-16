Посол объяснил, зачем Польша закрыла границу с Белоруссией

Закрытие Польшей границы с Белоруссией является чисто политическим шагом с ощутимыми экономическими последствиями для ЕС, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. По его словам, значительная часть товаров из Евразии, включая Китай, проходит через Белоруссию и Польшу и Варшаве придется объясняться перед Брюсселем, Пекином и собственными гражданами и бизнесом, передает РИА Новости.

Что касается закрытия Польшей пунктов пропуска на границе с Беларусью, то это сугубо политический шаг. Он ничем не мотивирован с точки зрения обеспечения безопасности. При этом экономические последствия закрытия границы вполне реальны и ощутимы, — сказал дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минирование польской границы в настоящее время не представляет военной угрозы. По его словам, противопехотные мины являются оборонительным средством и не несут прямой опасности в наступательном плане.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ призывает Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией. Она подчеркнула, что односторонние меры Варшавы могут серьезно повредить как международным партнерам, так и национальному бизнесу.