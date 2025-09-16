Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 18:18

Посол объяснил, зачем Польша закрыла границу с Белоруссией

Грызлов назвал политическим шагом закрытие Польшей границы с Белоруссией

Фото: IMAGO/BOGDAN HRYWNIAK/Global Look Press

Закрытие Польшей границы с Белоруссией является чисто политическим шагом с ощутимыми экономическими последствиями для ЕС, заявил посол России в Минске Борис Грызлов. По его словам, значительная часть товаров из Евразии, включая Китай, проходит через Белоруссию и Польшу и Варшаве придется объясняться перед Брюсселем, Пекином и собственными гражданами и бизнесом, передает РИА Новости.

Что касается закрытия Польшей пунктов пропуска на границе с Беларусью, то это сугубо политический шаг. Он ничем не мотивирован с точки зрения обеспечения безопасности. При этом экономические последствия закрытия границы вполне реальны и ощутимы, — сказал дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минирование польской границы в настоящее время не представляет военной угрозы. По его словам, противопехотные мины являются оборонительным средством и не несут прямой опасности в наступательном плане.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ призывает Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией. Она подчеркнула, что односторонние меры Варшавы могут серьезно повредить как международным партнерам, так и национальному бизнесу.

Польша
Белоруссия
границы
Борис Грызлов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.