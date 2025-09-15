«На тракторах»: Лукашенко ответил на минирование границы Польшей

Белоруссия на данный момент не воспринимает минирование польской границы как военную угрозу, заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с журналом «Разведчик». Он пояснил, что противопехотные мины относятся к оборонительному вооружению, а потому не несут прямой опасности наступательного характера.

Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины — оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения. Мы готовы дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, идем туда, где нас ждут. Но идем не на танках, а на тракторах, — сказал Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии говорил, что Россия готова принять договоренности, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию украинского конфликта. По его словам, мяч теперь на стороне украинского президента Владимира Зеленского и его европейских союзников.

Лукашенко также заявил, что киевские власти не одержат победу в украинском конфликте. Политик уверен, что этого никогда не произойдет.