15 сентября 2025 в 10:59

«На тракторах»: Лукашенко ответил на минирование границы Польшей

Лукашенко заявил об отсутствии военных угроз от минирования границы Польшей

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия на данный момент не воспринимает минирование польской границы как военную угрозу, заявил президент республики Александр Лукашенко в беседе с журналом «Разведчик». Он пояснил, что противопехотные мины относятся к оборонительному вооружению, а потому не несут прямой опасности наступательного характера.

Пока особых рисков и прямых военных угроз не видим, поскольку противопехотные мины — оборонительный тип оружия. Тем более что у нас нет планов переходить границы соседей без приглашения. Мы готовы дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, идем туда, где нас ждут. Но идем не на танках, а на тракторах, — сказал Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии говорил, что Россия готова принять договоренности, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию украинского конфликта. По его словам, мяч теперь на стороне украинского президента Владимира Зеленского и его европейских союзников.

Лукашенко также заявил, что киевские власти не одержат победу в украинском конфликте. Политик уверен, что этого никогда не произойдет.

Александр Лукашенко
Белоруссия
мины
Польша
