Лукашенко раскрыл, на что готова Россия в вопросе Украины Лукашенко: Россия готова выполнять условия соглашения с США по Украине

Россия готова принять договоренности, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые передает агентство БелТА, мяч на стороне украинского президента Владимира Зеленского и его европейских союзников.

То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским, — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что средства противовоздушной обороны страны сбили часть беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Польши. Он отметил, что Минск своевременно предупредил Варшаву о дронах.

Прежде в МИД Белоруссии заявили, что страна решительно осуждает решение Польши и Латвии закрыть воздушное пространство вдоль границы с республикой. В ведомстве заявили, что решение Варшавы и Риги не имеет ничего общего с «надуманными угрозами», которые они пытаются отразить.