Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА

Средства противовоздушной обороны Белоруссии сбили часть беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Польши, заявил президент республики Александр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба лидера РБ, он встретился с постоянным представителем Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым и отметил, что Минск своевременно предупредил Варшаву о данной ситуации.

Видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Они к нам не летели, эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили, эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу, — заявил президент.

Ранее в пресс-службе Министерства иностранных дел Белоруссия заявили, что страна решительно осуждает решение Польши и Латвии закрыть воздушное пространство вдоль границы с республикой. В ведомстве заявили, что решение Варшавы и Риги не имеет ничего общего с «надуманными угрозами», которые они пытаются отразить.

До этого премьер-министр Кир Стармер по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше. На встрече также обсуждалось укрепление обороны региона.