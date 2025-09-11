Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 17:14

В Великобритании заговорили о развертывании войск НАТО в Польше

Стармер: Великобритания поддержит любое развертывание войск НАТО в Польше

Фото: NATO

Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше, заявил премьер-министр страны Кир Стармер по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече обсуждалось укрепление обороны региона, следует из заявления канцелярии Стармера.

Обсуждая, как Великобритания и Франция могли бы укрепить оборону Польши, премьер заявил, что Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в регионе, — уточнили в канцелярии Стармера.

Британский премьер 11 сентября также поговорил по телефону с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Политики обсудили вопросы обороны Североатлантического альянса.

Ранее Польша инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН, утверждая о нарушении своего воздушного пространства Россией. Как уточнил польский МИД, запрос направлен для обсуждения инцидента на международном уровне.

В Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками.

Великобритания
Польша
НАТО
Кир Стармер
