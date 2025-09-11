Белоруссия осудила Польшу и Латвию за закрытие воздушного пространства

Белоруссия решительно осуждает решение Польши и Латвии закрыть воздушное пространство вдоль границы с республикой, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. В ведомстве назвали такие меры дискриминацией. Минск убежден, что решение Варшавы и Риги не имеет ничего общего с «надуманными угрозами», которые они пытаются отразить, передает ТАСС.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь решительно осуждает действия властей Польши и Латвии по фактическому закрытию воздушного пространства вдоль границы с Белоруссией, — говорится в заявлении.

В МИД страны также напомнили, что США отменили санкционные ограничения в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа». Там отметили, что на фоне этого закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией выглядит «особенно абсурдно».

Ранее министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский сообщил, что польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок. По его словам, это не связано с учениями «Запад-2025» и продлится до обеспечения полной безопасности.