Выгнала 800 русских стариков: на чем строила свою карьеру глава МИД Латвии

На днях с подачи главы МИД Латвии Байбы Браже из страны было депортировано более 800 россиян, имевших вид на жительство, но не прошедших тест на знание латышского языка. Преимущественно это люди пенсионного возраста. Антироссийская акция снова подтвердила, что власти Латвии взяли курс на открытую русофобию, куратором которой выступает глава МИД. Кто такая Байба Браже, что известно о ее прошлом и чем еще она отличилась на почве русофобии, читайте в материале NEWS.ru.

Как Браже воюет с русскоговорящими в Риге

Депортация из Латвии 841 россиянина преклонного возраста за плохое владение латышским языком стала самой громкой антироссийской акцией под руководством Браже. Между тем она не впервые заявляет о себе как откровенный русофоб. В прошлом году министр учинила скандал и потребовала извинений у русскоговорящего таксиста. Ее крайне возмутило то, что по старой части Риги ее вез таксист, который говорил на русском языке.

И хотя выяснилось, что это был беженец с Украины, который не знает латышского, однако сервису такси все равно пришлось принести извинения. Чиновница пожаловалась, что водитель не мог говорить на английском, французском, голландском, немецком или даже украинском языках. Браже заявила, что русский не должен быть единственным языком общения.

Чем главе МИД Латвии не угодил Садальский

Недавно министр объявила о внесении российского актера Станислава Садальского в список нежелательных лиц.

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и установить ему запрет на въезд на неопределенный срок», — заявила глава латвийского МИД.

При этом сам Садальский не раз в доброжелательном тоне высказывался о гражданах Латвии. В частности, он заступался за Лайму Вайкуле, заявив, что ее нельзя назвать беглой певицей, потому что она всегда жила в Латвии.

На рестрикции со стороны главы МИД прибалтийской республики российский актер отреагировал с юмором. «Эта министр Байба Браже была моей поклонницей. Она приходила на мои спектакли и говорила мне очень хорошие слова. Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает — а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к ее услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня», — заявил Садальский.

Как Браже проявила себя в политике

Карьерная траектория Браже — это восхождение от рядового дипломата до заместителя генсека НАТО по публичной дипломатии, что является высшей позицией, которую когда-либо занимал латвийский дипломат в Альянсе, рассказал NEWS.ru научный сотрудник Института стран СНГ, завотделом Прибалтики Руслан Панкратов. Он сообщил, что политик принимала участие в разработке 19 пакетов санкций ЕС против России, лоббировании американских вторичных санкций и создании международных трибуналов против российского руководства.

«С точки зрения психологии Байба Браже „идеологический фанатик с дипломатическим лоском“ — редкий психотип, сочетающий внешнюю респектабельность с внутренней одержимостью антироссийскими идеями, — рассказал эксперт. — Она активный генератор антироссийской политики, способный втягивать в конфронтацию даже умеренно настроенных западных коллег, что делает ее прямой угрозой региональной стабильности».

По мнению Панкратова, у Браже даже лицо человека, у которого идеологическая одержимость стала физиологической доминантой, определяющей все аспекты поведения и коммуникации.

«То есть Браже представляет собой яркий типаж „идеологического терминатора“ — личности, чье лицо стало картой многолетней ненависти и нацеленности на разрушение. Ее черты лица не просто отражают характер, но демонстрируют патологическую трансформацию человеческой личности под воздействием экстремистской идеологии», — отметил эксперт.

Чем Браже возмутила латвийских парламентариев

На должность министра иностранных дел Браже была утверждена в апреле 2024 года на внеочередном заседании сейма (парламента) Латвии. За ее кандидатуру проголосовали 66 депутатов, против — 11, воздержались — 9.

Ранее она была послом МИД Латвии по особым поручениям, возглавляла дипмиссии в Нидерландах и Великобритании, а с 2020 по 2023 год была помощником генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии.

Однако в этом году оппозиционные латвийские депутаты подали в сейм запрос с требованием проверить биографию Браже. Политика заподозрили в фальсификации данных, которые будущий министр подавала во время рассмотрения своей кандидатуры.

Парламентарии потребовали, чтобы она, в частности, рассказала, почему не указала в своей официальной биографии, что состояла в Латвийском союзе за прогресс молодежи (ЛСПМ), который являлся правопреемником ВЛКСМ. Их также заинтересовало, какую должность Браже занимала в центральном комитете ЛСПМ, в чем состояли ее обязанности, сколько денег за это получала и на каком языке общалась.

