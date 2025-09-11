Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 15:37

«Никогда не будет»: Лукашенко отверг возможность Киева победить в конфликте

Лукашенко: власти Киева никогда не одержат победу в конфликте с Россией

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Киевские власти не одержат победу в украинском конфликте, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Пул Первого», это никогда не произойдет.

Этого никогда не будет, — сказал Лукашенко.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда российская армия освободит Одессу и Николаев. Он отметил, что основные военные действия, несмотря на достигнутые успехи, развернутся в ближайшем будущем.

До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что конфликт на Украине продлится еще пару лет. По ее мнению, он может завершиться по двум сценариям — оптимистичному и пессимистичному, при котором Украине придется уступить территории.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что главные вопросы для решения конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми в возможных переговорах.

Белоруссия
Александр Лукашенко
Украина
Россия
конфликты
