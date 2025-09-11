Конфликт на Украине завершится в 2027 году, когда российская армия освободит Одессу и Николаев, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о затягивании кризиса на несколько лет. По его словам, основные военные действия, несмотря на достигнутые успехи, развернутся в ближайшем будущем.

В определенном смысле глава евродипломатии Кая Каллас права насчет того, что вряд ли конфликт закончится в этом году. Если говорить не только об освобождении Донбасса, Запорожья и Херсонской области, но еще и о Николаеве и Одессе, то действительно вырисовывается перспектива до 2027 года включительно. Это говорит о том, что они понимают, что вся борьба еще впереди. Кстати, мы тоже это понимаем, несмотря на определенные успехи, — пояснил Перенджиев.

Он не исключил, что милитаризация ЕС будет продолжаться. По словам Перенджиева, Россия, в свою очередь, не станет пассивно наблюдать за наращиванием сил противника. Политолог подчеркнул, что ответные меры будут включать в себя активное совершенствование отечественного вооружения и технологий.

Я считаю, что, возможно, какие-то наметки по разгрому не только ВСУ, но и всех подразделений со стороны Европы и коллективного Запада будут уже в этом году. Я не хочу сказать, что они будут полностью побеждены, но серьезное поражение они должны получить к концу года, — резюмировал Перенджиев.

Ранее Каллас заявила, что конфликт на Украине продлится еще пару лет. По ее мнению, он может завершиться по двум сценариям — оптимистичному и пессимистичному, при котором Украине придется уступить территории.