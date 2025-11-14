Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 20:21

В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией

МВД Польши сообщило об открытии двух КПП на границе с Белоруссией 17 ноября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Польша намерена возобновить работу двух пограничных переходов на границе с Белоруссией в Бобровниках и Кузнице с 17 ноября, сообщило Министерство внутренних дел страны. Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Марчин Кервиньский, уточнив, что через КПП в Кузнице будут пропускать легковые автомобили и автобусы, а через Бобровники — легковой и грузовой транспорт из стран ЕС и Швейцарии.

Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение, согласно которому возобновится работа погранпереходов Кузница Белостоцкая — Брузги и Бобровники — Берестовица, — говорится в сообщении.

Ранее Польша начала возведение второго защитного сооружения на белорусской границе в Подляском воеводстве. Конструкция представляет собой четырехметровое ограждение из сетки-рабицы с двумя линиями колючей проволоки. Строительные работы планируется завершить до наступления весеннего периода.

Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии сообщила о надежде на возобновление Литовской Республикой полноценного функционирования автомобильных пунктов пропуска на общей границе. В ведомстве также отметили, что надеются на восстановление конструктивного двустороннего взаимодействия с Вильнюсом.

