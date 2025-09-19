В Белоруссии рассказали, когда Польша может открыть границы с республикой

В Белоруссии рассказали, когда Польша может открыть границы с республикой Радио «Беларусь»: Польша может начать открытие границ с Белоруссией 20 сентября

Польша может начать открытие границ с Белоруссией 20 сентября, сообщило радио «Беларусь». Там отметили, что сначала будет возобновлено железнодорожное сообщение.

Кроме того, 22 сентября может быть открыта граница для передвижения других видов транспорта. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что закрытие Польшей границы с Белоруссией является чисто политическим шагом с ощутимыми экономическими последствиями для ЕС. По его словам, значительная часть товаров из Евразии, включая Китай, проходит через Белоруссию и Польшу и Варшаве придется объясняться перед Брюсселем, Пекином и собственными гражданами и бизнесом.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что минирование польской границы в настоящее время не представляет военной угрозы. Он считает, что противопехотные мины являются оборонительным средством и не несут прямой опасности в наступательном плане. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что односторонние меры Варшавы могут серьезно повредить как международным партнерам, так и национальному бизнесу.