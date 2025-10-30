Белорусская кухня покорила всю семью — все благодаря этим картофельным цыбрикам: готовлю на завтрак

Эти картофельные пончики я впервые попробовал в белорусском кафе, где их подавали со сметаной и зеленым луком. Нежное картофельное тесто с хрустящей корочкой и ароматом обжаренного лука покорило меня с первой пробы. Теперь цыбрики стали нашим семейным хитом — дети просят их на завтрак, а я ценю за простоту приготовления и сытность.

Для цыбриков мне нужно: отварной картофель (500 г), яйца (2 шт.), мука (3 ст. л.), луковица (1 шт.), чеснок (2 зубчика), соль, перец, масло для жарки. Готовлю так: разминаю картофель в пюре, отдельно обжариваю мелко нарезанные лук и чеснок до золотистого цвета. Смешиваю картофель с яйцами, мукой, обжаренными луком и чесноком, солю и перчу. Формирую небольшие лепешки толщиной около 1,5 см. Обжариваю на хорошо разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими со сметаной или домашним соусом.

