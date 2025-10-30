Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 16:07

Белорусская кухня покорила всю семью — все благодаря этим картофельным цыбрикам: готовлю на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти картофельные пончики я впервые попробовал в белорусском кафе, где их подавали со сметаной и зеленым луком. Нежное картофельное тесто с хрустящей корочкой и ароматом обжаренного лука покорило меня с первой пробы. Теперь цыбрики стали нашим семейным хитом — дети просят их на завтрак, а я ценю за простоту приготовления и сытность.

Для цыбриков мне нужно: отварной картофель (500 г), яйца (2 шт.), мука (3 ст. л.), луковица (1 шт.), чеснок (2 зубчика), соль, перец, масло для жарки. Готовлю так: разминаю картофель в пюре, отдельно обжариваю мелко нарезанные лук и чеснок до золотистого цвета. Смешиваю картофель с яйцами, мукой, обжаренными луком и чесноком, солю и перчу. Формирую небольшие лепешки толщиной около 1,5 см. Обжариваю на хорошо разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими со сметаной или домашним соусом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью
Общество
Остатки картофеля — не проблема: вкусная запеканка, которая удивит всю семью
Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами
Здоровье/красота
Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Семья и жизнь
Как приготовить баклажаны с тофу для похудения: быстро и полезно
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Семья и жизнь
Рецепт сочных запеченных баклажанов с фаршем и сыром — просто и вкусно
Курица по-скандинавски: простой рецепт с кабачком и сырной шапочкой — вкуснейшее блюдо за 10 минут
Общество
Курица по-скандинавски: простой рецепт с кабачком и сырной шапочкой — вкуснейшее блюдо за 10 минут
еда
рецепты
картофель
Белоруссия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Днепре заметили сотрудников ТЦК на необычном автомобиле
Ученый ответил, что означают внезапные вздрагивания перед сном
В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском
Концерт в Белгороде обернется скандалом? Почему Собчак критикует SHAMAN
Одна из стран НАТО передаст Украине компоненты для ракетных систем
«Выторговал условия»: физиогномист о рукопожатии Трампа и Си Цзиньпина
Назван максимальный размер больничных выплат в 2026 году
В Минобороны рассказали о попытках ВСУ скрыться в жилых домах
«Битва экстрасенсов», соперничество с братом, скандалы: как живет Олег Шепс
Сын Балабанова раскрыл судьбу квартиры, где снимали «Брата»
Названа главная цель мирного плана Зеленского и лидеров Евросоюза
Решение Трампа по ядерным испытаниям может обернуться катастрофой
Электростул, медопыты: ВСУ массово пытают пленных, почему Западу все равно
«Окружение сжимается»: в Минобороны раскрыли, что происходит под Димитровом
Энергетик ответил, почему РФ полностью не уничтожает энергосистему Украины
Стало известно, в каком стиле будет Рождественская ярмарка в Петербурге
Случайная расшифровка послания у ЦРУ обернулась скандалом с адвокатами
Захарова уличила Киев в намерении устроить техногенную катастрофу
Володин назвал категорию граждан, которую нужно обеспечить жильем
В России снимут фильм о подвиге бойца с позывным Бабка
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.