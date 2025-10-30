Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:50

«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин

Депутат Здебский: тема мобилизации женщин постоянно обсуждается в Раде

Киев, Верховная Рада Украины Киев, Верховная Рада Украины Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/globallookpress.com

В Верховной раде постоянно обсуждается тема мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины, заявил украинский депутат Юрий Здебский. По его словам, которые приводит «Страна.ua», они могли бы занять должности, не связанные с участием в боевых действиях, а мужчины отправились бы на фронт.

Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. А мужчины пошли бы воевать. И пока не остро стоит в комитете, но постоянно в поле зрения. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, будем быстро принимать решения, — считает Здебский.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил о скрытой мобилизации женщин в ВСУ. По его данным, это обусловлено не только боевыми потерями, но и наличием в стране подготовленного женского контингента, а власти целенаправленно расширяют мобилизационную базу под предлогом гендерного равенства. Он пояснил, что их скрытно мобилизуют, а после готовят не только медиков, но и снайперов, водителей машин и автомобильной техники, специалистов, владеющих роботизированными системами, системами управления и умеющих работать с системами ПВО.

Украина
Верховная рада
депутаты
мобилизация
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.