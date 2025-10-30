«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин

В Верховной раде постоянно обсуждается тема мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины, заявил украинский депутат Юрий Здебский. По его словам, которые приводит «Страна.ua», они могли бы занять должности, не связанные с участием в боевых действиях, а мужчины отправились бы на фронт.

Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. А мужчины пошли бы воевать. И пока не остро стоит в комитете, но постоянно в поле зрения. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, будем быстро принимать решения, — считает Здебский.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил о скрытой мобилизации женщин в ВСУ. По его данным, это обусловлено не только боевыми потерями, но и наличием в стране подготовленного женского контингента, а власти целенаправленно расширяют мобилизационную базу под предлогом гендерного равенства. Он пояснил, что их скрытно мобилизуют, а после готовят не только медиков, но и снайперов, водителей машин и автомобильной техники, специалистов, владеющих роботизированными системами, системами управления и умеющих работать с системами ПВО.