30 октября 2025 в 18:27

На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Зеленский продлил действие военного положения и мобилизацию до 3 февраля

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Andreas Stroh/imago-images.de/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил документы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца, сообщила пресс-служба Верховной рады. Соответствующие законы вступают в силу с 5 ноября 2025 года и будут действовать до 3 февраля следующего.

Перед этим парламент Украины поддержал инициативу о пролонгации особого правового режима в стране. Это уже 17-е по счету продление военного положения с момента его первоначального введения в феврале 2022 года.

Ранее народный депутат Украины Роман Костенко заявил, что военное положение и мобилизация в стране сохранятся даже после завершения текущего кризиса. По его мнению, возврат к довоенным условиям невозможен из-за якобы сохраняющейся, по утверждению депутата, «российской угрозы».

Прежде Зеленский подписал законопроект, который увеличивает расходы на оборону в текущем году на 325 млрд гривен ($7,78 млрд или примерно 618,2 млрд рублей). Документ был официально одобрен и возвращен в Раду с подписью главы государства.

Депутат Рады Ярослав Железняк до этого сообщал, что парламент утвердил значительное увеличение ассигнований на оборону Украины в следующем году. Законопроект получил поддержку 297 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

