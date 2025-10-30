Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 14:45

В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров

Депутаты Госдумы предложили узаконить продажу красивых автомобильных номеров

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам официально приобретать «красивые» государственные регистрационные знаки на автомобиль, сообщает ТАСС. Инициативу предложила группа депутатов во главе с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Нечаев пояснил, что люди уже сейчас покупают красивые номера по теневым каналам, где суммы достигают 5 млн рублей. По его словам, идея состоит в том, чтобы эти средства начало получать государство, а не частные лица.

Все эти деньги идут мимо бюджета каким-то мутным персонажам, которые с этого зарабатывают. Простая идея: давайте эти деньги будет получать наш бюджет и перенаправлять в МВД, — сказал Нечаев.

Проект предлагает дополнить закон новой статьей, согласно которой гражданин получит право за плату через портал «Госуслуги» резервировать определенный номер из числа доступных. Размер такой платы будет устанавливать регистрационный орган. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Ранее автолюбителей предупредили, что владельцам машин с новыми номерными знаками, выданными с 1 января 2025 года, но без изображения флага России, грозит штраф в размере 500 рублей. Езда без российского триколора на номере теперь приравнивается к использованию нестандартных госзнаков.

МВД
Госавтоинспекция
Госдума
депутаты
номера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.