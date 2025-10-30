В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» номеров

В Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданам официально приобретать «красивые» государственные регистрационные знаки на автомобиль, сообщает ТАСС. Инициативу предложила группа депутатов во главе с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.

Нечаев пояснил, что люди уже сейчас покупают красивые номера по теневым каналам, где суммы достигают 5 млн рублей. По его словам, идея состоит в том, чтобы эти средства начало получать государство, а не частные лица.

Все эти деньги идут мимо бюджета каким-то мутным персонажам, которые с этого зарабатывают. Простая идея: давайте эти деньги будет получать наш бюджет и перенаправлять в МВД, — сказал Нечаев.

Проект предлагает дополнить закон новой статьей, согласно которой гражданин получит право за плату через портал «Госуслуги» резервировать определенный номер из числа доступных. Размер такой платы будет устанавливать регистрационный орган. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Ранее автолюбителей предупредили, что владельцам машин с новыми номерными знаками, выданными с 1 января 2025 года, но без изображения флага России, грозит штраф в размере 500 рублей. Езда без российского триколора на номере теперь приравнивается к использованию нестандартных госзнаков.