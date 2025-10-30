Военные городки России готовы к зимним холодам Белоусов провел совещание по подготовке фондов МО России к зиме

Теплом перед зимним сезоном обеспечены более 6,5 тыс. военных городков, 5 тыс. жилых и 8,5 тыс. коммунальных объектов, сообщили в Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание, посвященное это теме, с генерал-полковником Андреем Булыгой, представителями центральных органов военного управления, военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

Отопительный сезон начался во всех 89 субъектах РФ, переведено на зимний режим свыше 3,8 тыс. котельных. Твердого топлива сверх нормы запасено на 80 суток, жидкого — на 57. Также подготовлены к холодам 854 объекта жилфонда под управлением Росжилкомплекса. Военная техника переводится на сезонные ГСМ, войска в зоне СВО завершают обустройство позиций. Личный состав обеспечен теплой одеждой, созданы запасы обогревателей, топлива и окопных свечей.

Ранее Белоусов заявил, что освобождение Дроновки в Донецкой Народной Республике стало серьезным шагом к победе. По его словам, ВС РФ также приблизили достижение целей спецоперации на Украине.