30 октября 2025 в 18:33

Чистый убыток РЖД за девять месяцев превысил 4 млрд рублей

Чистый убыток РЖД по РСБУ за девять месяцев приблизился к 4,2 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чистый убыток ОАО «РЖД» за девять месяцев текущего года по РСБУ составил 4,2 млрд рублей против 44,7 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, следует из отчета транспортной компании. Выручка выросла до 2,3 трлн рублей (+10%). Прибыль от продаж увеличилась до 319,2 млрд рублей (+16,5%).

До этого глава РЖД Олег Белозеров сообщил о 2,5 млн попыток взлома информационных ресурсов компании за восемь месяцев текущего года. Об этом руководитель холдинга заявил в ходе выступления на форуме «Цифровая транспортация».

Ранее сообщалось, что чистая прибыль немецкого автоконцерна Mercedes-Benz за девять месяцев 2025 года упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель снизился почти на 50% — с €7,8 млрд до €3,87 млрд (с 724,9 млрд до 359,6 млрд рублей соответственно).

Также стало известно, что Deutsche Bank готовится к конфискации своих активов в России из-за судебного иска. Он был подан компанией «Русхимальянс», являющейся совместным предприятием «Газпрома» и «Русгаздобычи». Причиной судебных разбирательств стал долг банка перед компанией, оплатить который он не в состоянии из-за введенных странами Евросоюза санкций.

