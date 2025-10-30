Чистый убыток РЖД за девять месяцев превысил 4 млрд рублей Чистый убыток РЖД по РСБУ за девять месяцев приблизился к 4,2 млрд рублей

Чистый убыток ОАО «РЖД» за девять месяцев текущего года по РСБУ составил 4,2 млрд рублей против 44,7 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, следует из отчета транспортной компании. Выручка выросла до 2,3 трлн рублей (+10%). Прибыль от продаж увеличилась до 319,2 млрд рублей (+16,5%).

До этого глава РЖД Олег Белозеров сообщил о 2,5 млн попыток взлома информационных ресурсов компании за восемь месяцев текущего года. Об этом руководитель холдинга заявил в ходе выступления на форуме «Цифровая транспортация».

