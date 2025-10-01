Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 13:26

Глава РЖД раскрыл, сколько раз хакеры пытались взломать ресурсы организации

Белозеров: за восемь месяцев хакеры 2,5 млн раз пытались взломать ресурсы РЖД

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хакеры 2,5 млн раз пытались взломать информационные ресурсы РЖД, заявил глава организации Олег Белозеров на форуме «Цифровая транспортация». Он отметил, что данные приведены за восемь месяцев текущего года.

За восемь месяцев нас пытались 2,5 млн раз взломать, — сказал Белозеров.

Ранее системы «КрасАвиа» подверглись масштабной хакерской атаке. В компании уточнили, что рейсы выполнялись по расписанию. Однако онлайн-регистрация не работала, поэтому пассажиров просили приезжать в аэропорты заранее.

До этого стало известно, что Генпрокуратура России предотвратила более 10 тысяч атак хакеров на инфраструктуру ведомства за прошедшие полгода. Между тем в ЦИК сообщили, что с начала единого дня голосования в текущем году на сайт комитета было зафиксировано более 500 тысяч кибератак. Возникали проблемы с обновлением ресурсов, видеотрансляцией и видеосвязью.

Хакерская группировка KillNet ранее сообщила о подготовке ответных мер против Евросоюза и Украины на кибератаки против российских интернет-ресурсов. Представители отметили, что в ходе акции может быть применено беспрецедентное сетевое оружие.

Россия
РЖД
хакеры
Олег Белозеров
данные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.