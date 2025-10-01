Глава РЖД раскрыл, сколько раз хакеры пытались взломать ресурсы организации Белозеров: за восемь месяцев хакеры 2,5 млн раз пытались взломать ресурсы РЖД

Хакеры 2,5 млн раз пытались взломать информационные ресурсы РЖД, заявил глава организации Олег Белозеров на форуме «Цифровая транспортация». Он отметил, что данные приведены за восемь месяцев текущего года.

За восемь месяцев нас пытались 2,5 млн раз взломать, — сказал Белозеров.

Ранее системы «КрасАвиа» подверглись масштабной хакерской атаке. В компании уточнили, что рейсы выполнялись по расписанию. Однако онлайн-регистрация не работала, поэтому пассажиров просили приезжать в аэропорты заранее.

До этого стало известно, что Генпрокуратура России предотвратила более 10 тысяч атак хакеров на инфраструктуру ведомства за прошедшие полгода. Между тем в ЦИК сообщили, что с начала единого дня голосования в текущем году на сайт комитета было зафиксировано более 500 тысяч кибератак. Возникали проблемы с обновлением ресурсов, видеотрансляцией и видеосвязью.

Хакерская группировка KillNet ранее сообщила о подготовке ответных мер против Евросоюза и Украины на кибератаки против российских интернет-ресурсов. Представители отметили, что в ходе акции может быть применено беспрецедентное сетевое оружие.