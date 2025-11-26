День матери
26 ноября 2025 в 16:37

Премьер Азербайджана обсудил с главой РЖД развитие коридора «Север — Юг»

Али Асадов Али Асадов Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с гендиректором ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олегом Белозеровым развитие инфраструктуры международного транспортного коридора «Север — Юг», сообщило агентство Report. Также стороны коснулись вопроса экономического сотрудничества двух стран в разных направлениях.

Агентство отметило, что Асадов и Белозеров уделили особое внимание теме взаимодействия Баку и Москвы в транспортно-логистической сфере. Они подчеркнули важность наращивания транзитного потенциала региона.

Ранее вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что экономические связи Баку и Москвы динамично развиваются. На встрече с зампредседателя правительства России Александром Новаком он обсудил перспективы сотрудничества в торговой, энергетической и транспортной сферах.

До этого замминистра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым двусторонние контакты на высоком и высшем уровнях, в том числе их график. Дипломаты отметили продвижение экономического сотрудничества и договорились полностью восстановить культурные и гуманитарные контакты.

Азербайджан
Россия
Али Асадов
Олег Белозеров
РЖД
