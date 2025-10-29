Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 14:51

Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами

Диетолог Говорушко: мясо с картошкой может вызвать дискомфорт и тяжесть

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясо с картошкой или макаронами может вызывать неприятные ощущения, рассказала «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. При этом она отметила, что концепция раздельного питания считается необоснованной.

Мясо с картошкой, мясо с макаронами, мясо с хлебом не рекомендуется. И моя практика показывает, что у многих людей это вызывает вздутие, дискомфорт, тяжесть в желудке, — рассказала Говорушко.

Диетолог призвала не верить обещаниям тех, кто продвигает концепцию раздельного питания. Она посоветовала наблюдать за индивидуальными реакциями организма и подбирать подходящие сочетания продуктов.

Ранее диетолог Анна Гордеева рассказала, что экспресс-диеты провоцируют серьезный стресс у организма. Она отметила, что такие экстремальные ограничения в питании чреваты отеками, апатией и другими проблемами.

