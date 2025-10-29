Диетолог рассказала, опасно ли есть мясо с картошкой или макаронами

Диетолог Говорушко: мясо с картошкой может вызвать дискомфорт и тяжесть

Мясо с картошкой или макаронами может вызывать неприятные ощущения, рассказала «Радио 1» диетолог Виктория Говорушко. При этом она отметила, что концепция раздельного питания считается необоснованной.

Мясо с картошкой, мясо с макаронами, мясо с хлебом не рекомендуется. И моя практика показывает, что у многих людей это вызывает вздутие, дискомфорт, тяжесть в желудке, — рассказала Говорушко.

Диетолог призвала не верить обещаниям тех, кто продвигает концепцию раздельного питания. Она посоветовала наблюдать за индивидуальными реакциями организма и подбирать подходящие сочетания продуктов.

