Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:16

Сочные котлеты как в ресторане: раскрываем главный секрет профессиональных поваров

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните, как в детстве мама готовила такие нежные котлеты, что они просто таяли во рту? Я долго искала секрет этих волшебных котлет и наконец-то нашла! Оказывается, все дело в одном простом ингредиенте, который есть на каждой кухне.

Дорогие мои, сегодня я поделюсь с вами профессиональным приемом, который превратит обычные котлеты в настоящее произведение кулинарного искусства. И все благодаря простому хлебу, замоченному в молоке!

Знаете, почему котлеты получаются сухими? Потому что многие просто добавляют хлеб в фарш, не понимая его истинной роли. А ведь правильно подготовленный хлеб — это природный регулятор влажности и текстуры!

Для начала берем белый хлеб без корочки, нарезаем небольшими кусочками. Замачиваем в теплом молочке — и вот тут начинается магия! Хлеб пропитывается, становится нежным, но не превращается в кашу.

Фарш лучше делать из смеси говядины и свинины — так котлеты получатся сочными и ароматными. Добавляем отжатый хлеб, специи — и тщательно вымешиваем.

Важный момент: перед жаркой котлетам нужно отдохнуть в холодильнике. Это позволит всем вкусам соединиться, а структуре стать более плотной.

Жарим на среднем огне, сначала делая корочку, потом доводя до готовности на меньшем огне. И вот чудо — котлеты получаются такими сочными, что просто тают во рту! Попробуйте этот способ — и ваши домашние попросят добавки!

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Читайте также
Будете драться за каждый кусочек: готовим меренговый рулет — простой рецепт
Семья и жизнь
Будете драться за каждый кусочек: готовим меренговый рулет — простой рецепт
Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой
Семья и жизнь
Если не хватает нежности: рецепт запеканки в духовке с сыром и картошкой
Тренер рассказал, как правильно питаться осенью и зимой
Здоровье/красота
Тренер рассказал, как правильно питаться осенью и зимой
Как шеф-повара готовят идеальную курицу: секреты сочности и хрустящей корочки
Общество
Как шеф-повара готовят идеальную курицу: секреты сочности и хрустящей корочки
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из курицы! Простой и вкусный ужин
Общество
Мясо по-французски больше не делаю. Вместо него — вкусные и сочные стожки из курицы! Простой и вкусный ужин
рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский театр не пропустил девушку-инвалида на вечернее шоу
В Госдуме уравняли подростков и инвалидов
В России создадут работающие на газе ЦОДы
Путин удивил скоростью запуска ядерного реактора в «Буревестнике»
HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником
Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейске увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыл значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Омбудсмен оценил новые правила регулирования платных мест в вузах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.