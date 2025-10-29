Ушедший из России гигант авторынка провел встречу с местными дилерами Autonews: Toyota провела закрытую встречу с российскими дилерами

Toyota провела закрытую встречу с российскими дилерами, сообщает Autonews. По информации издания, ссылающегося на представителя одной из дилерских сетей, японский автопроизводитель организовал непубличное мероприятие с крупнейшими партнерами в России.

В пресс-службе ООО «Тойота Мотор» признали факт проведения рабочих встреч с дилерами, но подчеркнули, что вопрос о поставках новых автомобилей в страну не рассматривается.

Ранее старший специалист по корпоративным коммуникациям корпорации Каори Хасэгава заявила, что Toyota не намерена возвращаться на российский рынок в ближайшем будущем. По ее словам, при этом в РФ продолжают поставляться запчасти для ранее реализованных машин.

До этого автоэксперт Сергей Шерстенников заявил, что автопарк России продолжит стареть в ближайшие годы, несмотря на появление новых китайских марок. По его словам, даже популярные бренды вроде Toyota не смогут изменить ситуацию из-за ограниченных поставок новых автомобилей.