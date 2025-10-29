Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада

Размещая ракеты в Белоруссии, Россия сдерживает эскалацию конфликта в Европе и разрушает военную гегемонию ЕС и НАТО в регионе, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, это провоцирует недовольство Запада в публичной сфере.

Если «Орешник» нельзя перехватить и он может быть в неядерном исполнении, то это угроза непосредственно европейцам, если они позволят себе явно лишнего в отношении нас или Белоруссии. Это подрывает военную гегемонию ЕС и НАТО в регионе, и поэтому так им не нравится — они-то хотели бы оставаться гегемонами. Но теперь уже не могут, — пояснил Козюлин.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в республике в декабре 2025 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко на Минской конференции по безопасности заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» является ответом на действия европейских стран и не носит агрессивного характера. Глава государства подчеркнул, что такое решение обусловлено ростом напряженности и актуальными угрозами в регионе.