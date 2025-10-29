Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 17:15

Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес

Врач Якимова: страх поправиться не должен мешать отказу от курения

Морепродукты с овощами на гриле Морепродукты с овощами на гриле Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Набор массы тела после отказа от сигарет — временный и управляемый процесс, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Анастасия Якимова. По ее словам, при правильной стратегии увеличения веса возможно избежать.

Когда человек бросает курить, в организме происходят гормональные и метаболические перестройки. Никотин ускоряет обмен веществ и подавляет аппетит. После его отмены метаболизм временно замедляется, а вкус и обоняние восстанавливаются — еда начинает казаться вкуснее. В результате человек ест чаще или больше, чем раньше, — рассказала Якимова.

Врач посоветовала тем, кто находится в процессе отказа от курения, есть регулярно и маленькими порциями, а также исключать из рациона калорийную пищу. По ее словам, лучше отдать предпочтение овощам и высокобелковым продуктам.

Ранее нарколог Виталий Холдин рассказал, что бегунам следует отказаться от курения, поскольку никотин ухудшает обмен кислорода в мышечных тканях. Он напомнил, что эта привычка вредит легким и сердечно-сосудистой системе.

