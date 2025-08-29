День знаний — 2025
29 августа 2025 в 17:29

Нарколог объяснил, как именно никотин вредит бегунам

Нарколог Холдин: никотин ухудшает обмен кислорода в мышечных тканях бегунов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бегунам следует отказаться от курения, поскольку никотин ухудшает обмен кислорода в мышечных тканях, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Он напомнил, что эта привычка вредит легким и сердечно-сосудистой системе.

Во время любой нагрузки, а особенно бега, организму требуется больше кислорода, а у курящих его поступление меньше, так как никотин ухудшает обмен кислорода в тканях. Поэтому восстановление мышц замедляется, — объяснил Холдин.

Он добавил, что курение замедляет рост мышечной массы и ухудшает адаптацию организма к физическим нагрузкам, что снижает эффективность тренировок. Восстановить нормальные процессы можно, лишь полностью отказавшись от вредной привычки.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что курильщики менее продуктивны на работе из-за влияния никотина на организм. Специалист объяснила, что вредная привычка ухудшает когнитивные функции, снижает концентрацию внимания и физическую выносливость.

