29 октября 2025 в 17:08

«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ

Биатлонист Васильев выступил против показа Олимпиады в России

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В России не нужно показывать зимние Олимпийские игры 2026 года, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он пояснил, что участие в соревнованиях спортсменов из недружественных стран делает это событие не заслуживающим внимания российских зрителей.

Зачем нам смотреть на наших недругов на Олимпийских играх — как они там выступают и радуются жизни. Я думаю, что не стоит показывать Олимпиаду в России, тем более что трансляции еще и связаны и с серьезными финансовыми затратами. И за кого нам там переживать и болеть? Выступления тех немногих наших спортсменов, которых допустили к участию, можно посмотреть и в записи, — указал Васильев.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что если российских спортсменов не допустят к участию в зимних Олимпийских играх, то трансляция соревнований на федеральных телеканалах теряет смысл. Она отметила, что зрители в России хотят поддерживать своих атлетов, поэтому им будет неинтересно наблюдать за победами спортсменов из других стран.

До этого американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон также поддержал позицию о нецелесообразности показа Олимпиады без российских участников. Он обратил внимание на дискриминационные условия для немногих допущенных спортсменов из России, которым запрещено выступать под национальным флагом и с государственным гимном.

Олимпиада
трансляции
спорт
биатлон
