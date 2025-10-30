Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:58

Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида

Принц Уильям и Миддлтон выиграли дело о нарушении конфиденциальности

Принц Уильям, Кейт Миддлтон Принц Уильям, Кейт Миддлтон Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выиграли дело о нарушении конфиденциальности против французского журнала Paris Match, пишет The Guardian. Таблоид опубликовал фотографии монарших особ на отдыхе.

Уильям и Кэтрин подали в суд после того, как в апреле об их разрыве написал журнал Paris Match, опубликовав серию фотографий, на которых запечатлено их времяпрепровождение с детьми на французском курорте в Альпах, — говорится в материале.

Пара была сфотографирована на горнолыжных склонах с 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи. Судебное разбирательство против Paris Match, принадлежащего французской люксовой группе LVMH, было начато в апреле.

В четверг, 30 октября, журнал опубликовал судебное уведомление, в котором говорится, что его содержание «нарушило уважение к частной жизни и права принца и принцессы Уэльских и их детей». Адвокаты сообщили суду, что паре не нужна какая-либо компенсация.

Ранее актер, певец и музыкант Джаред Лето в обнимку прогулялся с актрисой и танцовщицей Софией Бутеллой по побережью в Малибу. Пара была в спортивной одежде и не скрывалась от папарацци. Журналисты решили, что у знаменитостей роман. Во время прогулки 53-летний Лето держал стакан с айс-кофе, пока алжирская актриса улыбалась и смотрела в сторону.

принц Уильям
Кейт Миддлтон
папарацци
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свежие фотографии Брэда Питта испугали поклонников
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.