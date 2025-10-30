Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида Принц Уильям и Миддлтон выиграли дело о нарушении конфиденциальности

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выиграли дело о нарушении конфиденциальности против французского журнала Paris Match, пишет The Guardian. Таблоид опубликовал фотографии монарших особ на отдыхе.

Уильям и Кэтрин подали в суд после того, как в апреле об их разрыве написал журнал Paris Match, опубликовав серию фотографий, на которых запечатлено их времяпрепровождение с детьми на французском курорте в Альпах, — говорится в материале.

Пара была сфотографирована на горнолыжных склонах с 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи. Судебное разбирательство против Paris Match, принадлежащего французской люксовой группе LVMH, было начато в апреле.

В четверг, 30 октября, журнал опубликовал судебное уведомление, в котором говорится, что его содержание «нарушило уважение к частной жизни и права принца и принцессы Уэльских и их детей». Адвокаты сообщили суду, что паре не нужна какая-либо компенсация.

Ранее актер, певец и музыкант Джаред Лето в обнимку прогулялся с актрисой и танцовщицей Софией Бутеллой по побережью в Малибу. Пара была в спортивной одежде и не скрывалась от папарацци. Журналисты решили, что у знаменитостей роман. Во время прогулки 53-летний Лето держал стакан с айс-кофе, пока алжирская актриса улыбалась и смотрела в сторону.