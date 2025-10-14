Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 19:00

Джаред Лето попался папарацци в компании новой девушки

Джаред Лето и актриса София Бутелла в обнимку прогулялись по пляжу в Малибу

Джаред Лето Джаред Лето Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер, певец и музыкант Джаред Лето в обнимку прогулялся с актрисой и танцовщицей Софией Бутеллой («Экстаз», «Стартрек») по побережью в Малибу, пишет Daily Mail. Пара была в спортивной одежде и не скрывалась от папарацци. Журналисты пришли к выводу, что у знаменитостей роман.

53-летний Лето нес в руке стакан, предположительно, с айс-кофе, пока алжирская актриса улыбалась, глядя куда-то в сторону. Сам музыкант надел темные очки. Отмечается, что Бутелла младше Лето на 10 лет. Последним партнером танцовщицы был ирландский актер Роберт Шиэн. Отношения с ним закончились семь лет назад.

Пара появилась на публике в свете недавних обвинений Лето в совращении девочек-подростков. Также в его адрес сыпались претензии от других женщин, которые вменяли ему неподобающее поведение. Одна из них призналась, что Лето звонил ей ночами, предположительно, под наркотиками.

Ранее робот от компании Илона Маска Tesla захотел подраться с Джаредом Лето на красной дорожке в Голливуде. Устройство Optimus показал актеру приемы кунг-фу на премьере фильма «Трон: Арес».

