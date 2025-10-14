Джаред Лето попался папарацци в компании новой девушки Джаред Лето и актриса София Бутелла в обнимку прогулялись по пляжу в Малибу

Актер, певец и музыкант Джаред Лето в обнимку прогулялся с актрисой и танцовщицей Софией Бутеллой («Экстаз», «Стартрек») по побережью в Малибу, пишет Daily Mail. Пара была в спортивной одежде и не скрывалась от папарацци. Журналисты пришли к выводу, что у знаменитостей роман.

53-летний Лето нес в руке стакан, предположительно, с айс-кофе, пока алжирская актриса улыбалась, глядя куда-то в сторону. Сам музыкант надел темные очки. Отмечается, что Бутелла младше Лето на 10 лет. Последним партнером танцовщицы был ирландский актер Роберт Шиэн. Отношения с ним закончились семь лет назад.

Пара появилась на публике в свете недавних обвинений Лето в совращении девочек-подростков. Также в его адрес сыпались претензии от других женщин, которые вменяли ему неподобающее поведение. Одна из них призналась, что Лето звонил ей ночами, предположительно, под наркотиками.

