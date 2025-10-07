Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Гуманоидный робот Optimus от Tesla показал приемы кунг-фу Джареду Лето

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гуманоидный робот Optimus от Tesla впервые вышел на красную ковровую дорожку в Голливуде и показал приемы кунг-фу актеру Джареду Лето. Видео опубликовано на официальной странице дроида в соцсети X. Optimus появился на премьере картины «Трон: Арес»

Попытался устроить драку на премьере [фильма] «Трон: Арес», — написано на странице.

Миллиардер Илон Маск озвучивал планы по массовому производству роботов. По его словам, стоимость Optimus составит от $20 (1,6 млн рублей) до $30 тыс. (2,4 млн рублей). Маск также заявлял, что у проекта есть все шансы обогнать по значимости автомобильное направление компании Tesla.

Ранее Optimus неожиданно появился на видео с украинской OnlyFans-моделью Анной Малигон, которое она опубликовала в соцсетях. При этом устройство не поступило в продажу, и приобрести его невозможно. Сам Маск признался, что не знает девушку.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что роботы пока не смогут стать полноценной заменой помощников парламентариев. Он отметил, что машины плохо ориентируются в пространстве.

