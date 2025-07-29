Илона Маска заподозрили в сотрудничестве с украинской моделью OnlyFans

Гуманоидный робот Tesla Optimus неожиданно появился в видео с украинской OnlyFans-моделью Анной Малигон, которое она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сам Илон Маск заявил, что не знает, кто она такая.

На кадрах, снятых в июне, видно, как человекоподобная машина выполняет бытовые задачи: подает еду, моет посуду и даже делает массаж. Неизвестно, как Малигон получила доступ к Optimus. Устройство не поступило в продажу, и приобрести его невозможно. В Сети предполагают, что Tesla могла передать образец модели для пиар-целей: ранее один из экземпляров уже появлялся в доме Ким Кардашьян.

Optimus — разработка Tesla в сфере человекоподобной робототехники. Робота планируют применять и в быту, и на производстве. Запуск массовых продаж возможен не ранее 2026 года.

Ранее стало известно, что Samsung поможет Tesla с выпуском чипов нового поколения AI6. Завод южнокорейской корпорации в Техасе будет ориентирован на производство именно этих чипов, а Tesla примет участие в повышении эффективности процесса. На этом фоне компания Маска переживает не лучший период: во втором квартале ее прибыль упала на 16,3%, а свободный денежный поток сократился на 89%.