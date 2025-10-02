Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:12

В Госдуме объяснили, почему роботы не станут помощниками депутатов

Депутат Свинцов: роботы не смогут заменить помощников в Госдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роботы пока не смогут стать полноценной заменой помощников парламентариев, заявил ТАСС депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, сейчас машины имеют проблемы с координацией в пространстве.

Он плохо ходит по лестницам, он путается, он теряется, — уточнил Свинцов.

Также робот не смог заменить ведущего. Парламентарий отметил, что устройства «забывало» текст и «невнимательно работало с микрофоном».

Ранее стало известно, что с передовыми разработками России в сфере ИИ познакомятся участники VII Федерального форума «Производительность 360». В деловую программу двухдневного мероприятия включили свыше 20 панельных сессий и мастер-классов. Участники обсудят государственную политику, корпоративные стратегии и другие темы с 6 по 7 ноября на ВДНХ.

Также в России создали ИИ для быстрой проверки отчетов в госсекторе. По словам разработчиков, инструмент помогает быстро оценивать выполнение мероприятий и достижение требуемых показателей. Он позволит сократить время первичного анализа достижения показателей в документах с нескольких дней до нескольких минут.

