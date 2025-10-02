Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:12

ИИ поможет быстрее оценивать результаты работы российских чиновников

В России создали ИИ для быстрой проверки отчетов в госсекторе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) разработали программу на базе искусственного интеллекта, которая за секунды проверяет многостраничные отчеты в госсекторе, сообщает ТАСС. По словам разработчиков, инструмент помогает быстро оценивать выполнение мероприятий и достижение требуемых показателей.

Каждый день государственные системы получают сотни документов, подтверждающие выполнение мероприятий и показателей. Команда инженеров РТУ МИРЭА разработала инструмент, который за секунды просматривает многостраничные отчеты и помогает понять, достигнут ли требуемый результат, — уточнили в вузе.

Инструмент на базе искусственного интеллекта позволит сократить время первичного анализа выполнения показателей в документах с нескольких дней до нескольких минут. В пресс-службе РТУ МИРЭА пояснили, что система позволяет загружать отчет и автоматически проверять, содержатся ли в нем факты, подтверждающие выполнение указанного мероприятия, например «оснащение образовательных организаций оборудованием». Разработка не заменяет работу аналитиков, но значительно упрощает их задачи.

Ранее глава Верховного суда РФ Игорь Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта в работу судов снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. По его словам, технологию уже опробовали в судебных системах других стран.

искусственный интеллект
чиновники
отчеты
МИРЭА
