30 октября 2025 в 14:14

Курица по-скандинавски: простой рецепт с кабачком и сырной шапочкой — вкуснейшее блюдо за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица по-скандинавски: простой рецепт с кабачком и сырной шапочкой. Этот рецепт курицы — настоящая находка для занятых хозяек! Всего 10 минут на подготовку — и блюдо отправляется в духовку, а вы можете заняться своими делами. Добавление кабачка делает блюдо сочнее и полезнее, а золотистая сырная корочка и аромат чеснока превращают его в маленький праздник. Идеально для семейного ужина или нежданных гостей!

Начните с подготовки ингредиентов: 1 кг куриных бёдер нарежьте пластинами и слегка отбейте, посолите и поперчите. Четыре картофелины и один кабачок нарежьте кружочками, крупный помидор — тонкими ломтиками, луковицу — полукольцами. На смазанный маслом противень выложите слоями: картофель, курицу, лук, кабачок, помидор. Для соуса смешайте 4 столовые ложки майонеза с тремя измельчёнными зубчиками чеснока. Полейте этой смесью ингредиенты, слегка посолите и поперчите. Завершающий штрих — щедрый слой тёртого сыра (150 г). Отправьте противень в разогретую до 200 °C духовку на 30–40 минут. Когда появится аппетитная золотистая корочка — блюдо готово! Подавайте горячим, дополнив свежим овощным салатом.

Ранее мы делились рецептом на замену надоевшим котлетам. Хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла.

