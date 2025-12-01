Дипломаты рассказали об усилении давления США на Турцию из-за России Посольство России: США наращивают давление на Турцию из-за энергоресурсов из РФ

США усиливают давление на Турцию из-за закупок нефти и газа из России, заявили газете «Известия» в посольстве РФ в Анкаре. По их данным, это происходит, так как на Западе, где популярны идеи неоколониализма, навязывание своей воли другим государствам является обычным делом.

Давление на Турецкую Республику со стороны США в этом вопросе, конечно, неуклонно возрастает, — сказали в диппредставительстве.

При этом Штаты не оставляют попыток ограничить энергетическое сотрудничество Москвы и Анкары. В них считываются «все признаки нечестной конкуренции», подчеркнули дипломаты.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался в поддержку нового законопроекта, разработанного членами конгресса. Документ предусматривает введение жестких санкционных мер против стран, ведущих бизнес с Россией. Согласно предложению сенаторов, меры могут включать импортные пошлины размером до 500% на товары, ввозимые в США из стран, закупающих российские энергоресурсы.

Тем временем источник информировал, что турецкие власти намерены проанализировать последствия американского законопроекта о санкциях за торговлю с Россией. При этом он отметил, что местные банковские структуры уже испытывают значительное давление.