Не бойтесь делать куриные отбивные, это просто: рецепт во вкусной панировке и с сырным соусом

Не бойтесь делать куриные отбивные, это просто: рецепт во вкусной панировке и с сырным соусом. Это блюдо легко готовить, а результат всегда впечатляет — хрустящая золотистая корочка и нежное мясо внутри с ароматным сырным соусом. Идеальный вариант как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Берем: куриное филе — 500 г, соль, перец — по вкусу, мука — 3 ст. л., яйца — 2 шт., панировочные сухари — 100 г, пармезан — 50 г, масло растительное — для жарки. Для соуса: плавленый сыр — 100 г, бри — 50 г, пармезан — 30 г.

Филе разрезаем на две части, отбиваем до равномерной толщины, солим и перчим. Обваливаем в муке, затем окунаем во взбитые яйца, после чего в смесь панировочных сухарей с пармезаном. Обжариваем на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Для сырного соуса плавим плавленый сыр на сковороде, добавляем бри и тертый пармезан, помешиваем до однородной кремовой массы. Готовым соусом поливаем отбивные перед подачей. Подаем горячими с гарниром или свежими овощами.

