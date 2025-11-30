Картофельные оладьи с тянущимся сыром: невозможно остановиться есть и готовить эту вкуснятину

Приготовьте невероятно вкусные картофельные оладьи с тянущимся сыром, которые станут хитом любого завтрака или ужина.

Вкус этих оладий неповторим: хрустящая корочка снаружи, нежнейшее картофельное пюре внутри и ароматный тянущийся сыр, который создает восхитительные сырные нити при надкусывании. Невозможно остановиться есть и готовить эту вкуснятину!

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 150 г моцареллы или другого тянущегося сыра, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки. Приготовьте пюре из картофеля, дайте ему остыть. Добавьте яйцо, муку, специи и тщательно перемешайте. Сыр нарежьте небольшими кубиками. Из картофельной массы сформируйте небольшие лепешки, в центр каждой положите кусочек сыра и аккуратно защипните края, формируя оладушек. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне 4–5 минут с каждой стороны.

Это простое, но такое вкусное блюдо понравится и взрослым, и детям! Подавайте оладьи горячими со сметаной или вашим любимым соусом.

