Оладьи со вкусом пиццы: простое тесто на кефире и вкусная начинка — готовим на скорую руку на завтрак и перекус. Эти оладьи стали для меня настоящим открытием — вкус как у пиццы, а готовятся всего за 15 минут! Идеальный вариант для полезного завтрака или сытного ужина. Готовила вчера — муж сказал, что это лучше обычной пиццы!

Берем: кефир 1% — 250 г, помидоры — 200 г, перец болгарский — 220 г, ветчину или индейку — 100 г, сыр твердый — 70 г, мука цельнозерновая или обычная — 160 г, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1/2 ч. л., зелень, соль, специи по вкусу.

Смешиваю кефир с солью и разрыхлителем, оставляю на 5 минут — так оладьи получаются особенно пышными. Пока тесто «отдыхает», нарезаю мелкими кубиками помидоры, перец и ветчину, тру сыр на терке, измельчаю зелень. Соединяю все ингредиенты, аккуратно подмешиваю муку в последнюю очередь. Жарю оладьи без масла на антипригарной сковороде под крышкой — по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Секрет: подаю со сметаной или натуральным йогуртом — получается еще сочнее! Эти оладьи хороши и горячими, и холодными, идеально подходят для перекуса на работе или пикника.

