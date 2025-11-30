День матери
Шашлык отдыхает! Тушу куриные бедрышки с айвой: сладкий и пикантный дуэт на праздничный стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Все мы любим шашлык, но, согласитесь, он уже стал немного предсказуем. Когда хочется чего-то по-настоящему душевного, ароматного и необычного, я отправляю мангал отдыхать и достаю толстодонный казан. Сегодня в центре внимания — куриные бедрышки, томленные с айвой. Этот фрукт — настоящий секретный ингредиент, который преображает простое блюдо до неузнаваемости. При тепловой обработке айва расстается со своей терпкостью, отдавая бульону божественную сладость и медовый аромат, а курица впитывает все эти ноты, становясь невероятно сочной и мягкой. Этот сладко-пикантный дуэт не оставит равнодушным никого — проверено не раз.

Вам понадобится 4 куриных бедра, 2 спелые айвы, крупная луковица, 3 зубчика чеснока, чайная ложка молотой зиры, половина чайной ложки паприки, соль, перец и растительное масло для жарки. Бедра промойте и обсушите. На хорошо разогретом масле обжарьте их до золотистой корочки со всех сторон, затем снимите со сковороды. В оставшемся жире пассеруйте нарезанный полукольцами лук до мягкости. Добавьте зиру и паприку, перемешайте и готовьте еще минуту, пока специи не раскроют свой аромат. Верните курицу в казан. Айву очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте крупными дольками. Разложите дольки вокруг мяса. Влейте стакан горячей воды, чтобы она покрыла содержимое наполовину. Тушите под крышкой на медленном огне около 40 минут. За 10 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте блюдо горячим, полив мясо образовавшимся ароматным соусом и посыпав свежей кинзой или петрушкой.

