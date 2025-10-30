Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд

Поволжский маньяк Радик Тагиров, виновный в убийстве 31 женщины, обжаловал назначенный ему пожизненный срок. NEWS.ru рассказывает, чем недоволен душегуб, и вспоминает о его преступлениях.

10 лет тюрьмы

Радик Тагиров убивал и грабил пожилых женщин в Татарстане, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Волжске, Ижевске, Чебоксарах, Самаре, Саратове и Москве.

Изначально ему назначили 10 лет тюрьмы, после которой он должен был отправиться в колонию особого режима. Также он обязан выплатить 2,25 млн рублей в порядке компенсации родственникам и государственного штрафа.

Обжаловать решение мужчина пытался и до этого, но безуспешно. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил все без изменений. Тагиров же утверждает, что следствие было необъективным и не было нормального расследования. Тагиров направил кассационную жалобу на приговор в судебную коллегию по уголовным делам Верхового суда РФ, она поступила в ВС РФ 27 октября. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Искал на рынках и в магазинах

Тагирова поймали в декабре 2020 года. Мужчина оказывался в квартирах своих жертв под видом работника социальных или коммунальных служб. Следователи смогли выйти на убийцу по следам обуви и стереотипному характеру его действий.

Также догадки подтверждала ДНК-экспертиза. По базе следователи вышли на генетические материалы Тагирова, которые тот сдавал в 2009 году, когда его судили за кражу и незаконное хранение оружия.

Тагиров после ареста в 2005 году Фото: МВД РФ

После задержания Тагиров сразу дал признательные показания. На тот момент ему инкриминировали 26 эпизодов, причастность к остальным пяти предстояло доказать. Сам мужчина пояснял, что жертв выбирал случайно.

«Возле рынков смотрел, возле магазинов, с сумками. И провожал до дома. Иногда звали, иногда напрашивался. Представлялся сотрудником управляющей компании, чистящей вентиляционные шахты. Душил, закидывал руку со стороны спины. Все. И держал до тех пор, пока не уснет, пока не упадет», — пояснил он на допросе.

По его словам, удушение как способ убийства он выбрал, так как считал его наиболее безболезненным.

Помогал донести сумки

Следователи уверены, что первое преступление охотник на старушек совершил еще в 2011 году в Татарстане. В Казани по одному и тому же сценарию были убиты девять пожилых женщин. К некоторым из жертв он попадал домой, знакомясь на улице и предлагая помочь донести тяжелые сумки.

Выжила лишь одна из жертв, и тут преступнику повезло — она не смогла его опознать, так как была слепой.

В городе Волжске он едва не попался, когда задушил пенсионерку проводом от утюга. Убийца начал искать в квартире ценности, в этот момент в квартиру зашел ее сын. Чтобы скрыться, Тагирову пришлось выпрыгнуть со второго этажа.

Читайте также:

Два трупа без голов: что происходит в лесах Свердловской области?

Тяжелый развод: мужчина убил экс-супругу в офисе крупной компании

«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному

Кроссовки и части тела: зацепер скончался после ссоры с родителями

Требовал, чтобы называла себя чмо: отчим-садист годами насиловал падчерицу