30 октября 2025 в 18:45

У вдовы Абдулова появился новый мужчина

Юлия Абдулова Юлия Абдулова Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Три года назад в жизни вдовы актера Александра Абдулова Юлии Мешиной появился новый мужчина, сообщает KP.RU. Источники рассказали, что избранника тоже зовут Александром. По их словам, мужчина занимается бизнесом и содержит свою вторую половинку. Друзья пары добавили, что возлюбленные съехались, но пока не оформили отношения.

Юля не работает, занимается домашним хозяйством. Раньше она изучала астрологию, но это увлечение так и осталось на уровне хобби. Новый муж Абдуловой очень обеспеченный мужчина, он намного старше Юли и очень ее любит. Мы не исключаем, что они официально поженятся, — рассказали источники.

Покойный актер и Юлия поженились в 2006 году, свадьбу провели только для родных и друзей. В 2007 году на свет появилась дочь, которую назвали Евгенией. Друзья Абдулова отмечали, что в отношениях с Юлией он остепенился. О тяжелом диагнозе народного артиста РСФСР стало известно в середине 2007 года.

Ранее 18-летняя Абдулова официально подтвердила свои отношения с режиссером Алексеем Федорцовым. Пара появилась вместе на светском мероприятии. Впервые их заметили вместе еще весной. Избранник Евгении известен работой над клипами для группы Serebro и Анны Асти.

