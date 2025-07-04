Юная дочь Абдулова перестала скрывать роман с режиссером Дочь Абдулова вышла в свет с 32-летним режиссером Федорцовым

18-летняя Евгения Абдулова, дочь покойного актера Александра Абдулова, официально подтвердила свои отношения с режиссером Алексеем Федорцовым, пишет KP.RU. Пара, не скрываясь, появилась вместе на светском мероприятии, положив конец слухам.

Влюбленные публично подтвердили роман, посетив премьеру сериала «Открытый брак. Акт Второй». Молодые люди открыто позировали фотографам, что стало их вторым совместным появлением на публике. Впервые они были замечены вместе еще в апреле.

Избранником Евгении стал 32-летний Алексей Федорцов, который также учится на режиссера и известен работой над клипами для группы Serebro и Анны Асти.

Дочь популярнейшего советского актера довольно амбициозна и мечтает о мировой известности. Ей хотелось бы войти в топ-10 самых лучших режиссеров.

Год назад Абдулова поступила во ВГИК на бюджет. Она получила на последнем вступительном экзамене на режиссерский факультет 100 баллов. Это самые высокие баллы среди всех абитуриентов. Абдулова поступила на специальность «режиссура кино и телевидения» в мастерскую режиссера Владимира Хотиненко. Всего было 15 бюджетных мест.